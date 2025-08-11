Украинские спецслужбы используют российских пенсионеров в качестве террористов-смертников

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

ФСБ: агенты киевского режима используют российских пенсионеров как «живые бомбы»

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; ФСБ; 5-tv.ru

Следственная служба ФСБ РФ уже возбудила несколько уголовных дел.

Украинские силовые и националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсий и терактов в качестве смертников. Об этом сообщает ФСБ России.

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации предупреждает о том, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а также украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что представители спецслужб Украины уже привлекли к подобным действиям пять пенсионеров из России. Представляясь сотрудниками силовых структур РФ, они похитили деньги граждан. Как отметили в ФСБ, пенсионеры, надеясь на возвращение своих средств, были привлечены «к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств».

В ведомстве добавили, что пенсионерки должны были лично участвовать в подрыве российских военнослужащих, становясь таким образом «живыми бомбами».

Следственная служба УФСБ России по Москве и Подмосковью уже возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские агенты готовили покушение на российского офицера с помощью яда.

