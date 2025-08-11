Ксению Бородину обокрали в Италии

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Ситуация омрачила впечатления телеведущей от путешествия по Европе.

Ксению Бородину обокрали во время путешествия по Италии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У телеведущей Ксении Бородиной украли телефон во время отдыха в Италии. Пропажу она заметила уже в стамбульском аэропорту и была сильно расстроена происшествием.

«У меня два телефона, с одним я постоянно хожу и использую, другой телефон — это мой старый номер, иногда для видео использую. Так вот, в аэропорту второго телефона не стало, так как я не слишком часто им пользуюсь», — рассказала она в соцсетях.

По словам Бородиной, особенно опасно путешествовать в таких городах, как Милан и Венеция, где, по ее мнению, кражи происходят «на каждом шагу».

Телеведущая призвала своих подписчиков быть внимательными и осторожными, подчеркивая, что полиция в Италии, по ее словам, часто не может обеспечить должную защиту туристам и быстро отпускает задержанных воров.

Ксения выразила недоумение по поводу такого отношения к безопасности граждан и гостей страны. Этот случай стал для нее неприятным напоминанием о рисках, связанных с путешествиями, особенно в популярных туристических местах Европы.

Подписчикам ведущей остается лишь задаваться вопросом, почему же у ее супруга Николая Сердюкова ничего не украли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дана Борисова показала лицо после пластики.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:49
Путин запретил закупать форму иностранного производства для ВС РФ с 2026 года
17:42
Гниют прямо на ветке: как защитить яблоки от инфекций
17:27
Пашинян позвонил Макрону после телефонного разговора с Путиным
17:15
Опасная еда: названы продукты с повышенной радиацией и ртутью
17:01
Тимати раскрыл имя новорожденной дочери
16:55
Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс