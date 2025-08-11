Ксению Бородину обокрали в Италии

У телеведущей Ксении Бородиной украли телефон во время отдыха в Италии. Пропажу она заметила уже в стамбульском аэропорту и была сильно расстроена происшествием.

«У меня два телефона, с одним я постоянно хожу и использую, другой телефон — это мой старый номер, иногда для видео использую. Так вот, в аэропорту второго телефона не стало, так как я не слишком часто им пользуюсь», — рассказала она в соцсетях.

По словам Бородиной, особенно опасно путешествовать в таких городах, как Милан и Венеция, где, по ее мнению, кражи происходят «на каждом шагу».

Телеведущая призвала своих подписчиков быть внимательными и осторожными, подчеркивая, что полиция в Италии, по ее словам, часто не может обеспечить должную защиту туристам и быстро отпускает задержанных воров.

Ксения выразила недоумение по поводу такого отношения к безопасности граждан и гостей страны. Этот случай стал для нее неприятным напоминанием о рисках, связанных с путешествиями, особенно в популярных туристических местах Европы.

Подписчикам ведущей остается лишь задаваться вопросом, почему же у ее супруга Николая Сердюкова ничего не украли.

