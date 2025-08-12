Трамп решил отложить повышение пошлин на импорт из КНР

Еще недавно президент США обещал беспощадно вести свою торговую войну, а теперь делает шаг назад?

Решение американского лидера Дональда Трампа о повышении тарифов на импорт в США товаров из Китайской Народной Республики (КНР) не вступит в силу еще как минимум 90 дней. Об этом сообщают журналисты телеканала CNBC со ссылкой на собственные источники.

«Трамп подписал указ, который не позволит высоким тарифам США на китайские товары снова вступить в силу в течение еще 90 дней. Распоряжение было подписано всего за несколько часов до полуночи, когда должна была истечь пауза в тарифах Трампа», — сказано в материале.

Авторы публикации полагают, что соответствующее решение могло стать следствием успешных переговоров между американской и китайской сторонами по торговым вопросам, состоявшихся в конце июля в Швейцарии.

Подчеркивается также: если бы Трамп не передумал отложить повышение тарифов, это могло бы вернуть Китай к состоянию, в котором он пребывал в апреле, когда «торговая война» с Вашингтоном находилась на своем пике.

По данным американской прессы, КНР хочет добиться от США ослабления контроля над экспортом критически важных компонентов, использующихся при создании чипов для развития искусственного интеллекта (ИИ). Причина, говорят информаторы, в том, что такой контроль значительно ограничивает возможности китайских предприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Китай отреагировал на угрозу Трампа ввести пошлины за импорт нефти из России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.