В Балашихе мужчина избил дочь в лифте многоквартирного дома

Лилия Килячкова
Инцидент попал на камеры наблюдения и быстро разошелся по сети, после чего к делу подключились правоохранители.

В Балашихе мужчина избил несовершеннолетнюю дочь в лифте многоквартирного дома. Об этом сообщило СУ СК России по Московской области.

Видео с истязанием маленькой девочки опубликовал Telegram-канал «ЖелДор 18+». После распространения ролика в сети к ситуации подключились правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего ребенка.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина возле дома на улице Бояринова агрессивно кричит и нецензурно ругается на двух маленьких девочек. Дети плачут и говорят, что не хотят идти с ним домой. После этого девочки все-таки заходят в подъезд.

Позже камеры зафиксировали происходящее уже внутри лифта. Один из прохожих попытался вмешаться и спросил, нужна ли помощь. Одна из девочек ответила утвердительно, однако сопровождавший их мужчина заявил, что он отец и ситуация якобы находится под контролем. После закрытия дверей мужчина несколько раз ударил одну из девочек по голове.

«В настоящее время мужчина установлен, с ним работают сотрудники полиции. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

