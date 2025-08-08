Китай отреагировал на угрозу Трампа ввести пошлины за импорт нефти из России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

Пекин заявил о правомерности закупок российской нефти на фоне заявлений Трампа

Китай подтвердил законность импорта российской нефти

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пекин считает энергетическое взаимодействие с Москвой правомерным.

Власти Китая заявили, что импорт российской нефти является законным и обоснованным, и что страна намерена руководствоваться национальными интересами. Об этом заявили в МИД Китая в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин за поставки российской нефти в КНР.

«Для Китая законно и правомерно вести нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию», — ответили в ведомстве агентству Bloomberg.

В МИД Китая также подчеркнули, что Пекин будет продолжать принимать «разумные меры энергетической безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп подписал указ о введении дополнительной таможенной пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии. В администрации Трампа подчеркнули, что введенный тариф в размере 25% — только первый шаг, и он может быть значительно увеличен. Ранее президент США угрожал ввести штрафы и ужесточить санкции из-за покупки Индией российской нефти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
Две планеты на удачу и Осетровая Луна: что принесет каждому 8 августа 202...

Последние новости

23:08
Трамп: Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия
22:56
Нетаньяху осудил Мерца за запрет на поставки оружия Израилю
22:39
Скончался оператор мультфильма «Доктор Айболит» Александр Мухин
22:21
Обойдутся без третьих лиц: почему Европу не зовут на переговоры по Украине
22:03
Китай отреагировал на угрозу Трампа ввести пошлины за импорт нефти из России
21:46
В России могут запретить строить многоэтажки в городах с дефицитом инфраструктуры

Сейчас читают

«Беременный музыкой»: Кемеровский встречает 63-й день рождения в полном творческом расцвете
Врата Льва распахнутся: как 8 августа 2025 получить мощную подпитку от Сириуса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс