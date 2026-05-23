«Титькастая бестия»: Настя Ивлеева заявила о новом этапе в жизни

Настя Ивлеева впервые за три года опубликовала фото в купальнике

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева, ставшая персоной нон грата после организации «голой» вечеринки, заявила о новом этапе в жизни. Впервые за три года 35-летняя знаменитость на своей странице в соцсети разместила фотографии в купальнике.

Судя по опубликованным снимкам, Настя Ивлеева вместе с супругом Филиппом Бегаком оправилась на отдых к морю. Они загорали, плавали в бассейне. Однако «сказка» закончилась, и пришлось возвращаться в реальность — на ферму.

Instagram*/_agentgirl_

«Все, прошла эпоха, пора прощаться. Мы говорим этому этапу спасибо, он был лечебным, он был важным, нужным. Но с ним покончено. Поэтому загорелая, белобрысая, титькастая бестия стоит на аватарке», — написала блогер.

При этом после возвращения домой Настя Ивлеева, кажется, твердо намерена вернуть себе долю былой популярности. Вместе с Филиппом она начала снимать короткие видео. На одном из таких роликов супруги пробуют острые китайские закуски.

До этого Настя Ивлеева раскритиковала свою фигуру. Блогер называла собственные ягодицы «выжатыми тряпками» и «мешочками для сдачи».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.



