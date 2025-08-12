Производители оружия в ЕС терпят убытки

Первыми пострадавшими от предстоящих переговоров оказались производители оружия. Крупнейшие европейские концерны, которые за последние три года только наращивали выпуск продукции, в первую очередь, конечно, за счет Украины, теперь терпят серьезные убытки.

Больше всех — немецкий Rheinmetall, акции которого потеряли в цене уже 11 процентов. Французская Thales — больше 4%, итальянская Leonardo — 5,3%, британская BAE Systems — 7,7%.

Тенденция объяснима, учитывая, что от встречи на Аляске ожидают каких-то конкретных шагов не подразумевающих продолжения боевых действий.

Дальнейшие потери для Европы, конечно политические. Не случайно польский премьер Туск на сегодняшней пресс-конференции, уже не смущаясь и не подбирая дипломатических выражений, заявил, для чего была нужна вся эта украинская компания.

«Мы уже все знаем, и это диагноз как США, так и НАТО, что Россия в любом случае будет представлять определенный вызов или даже угрозу для стран региона, включая Польшу, в течение многих лет. И именно поэтому мы не должны допустить, чтобы Россия вышла из этого конфликта окрепшей», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Но европейцев за стол переговоров пока никто не зовет, зная их позицию о продолжении войны и усилении давления на Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.