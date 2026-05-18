Исправляют ошибки? В США появится клиника по возвращению детям исходного пола*

Дарья Орлова

Медучреждение откроют на базе детской больницы.

В Техасе появится специализированная клиника для подростков, желающих пройти обратный трансгендерный переход*. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на генерального прокурора штата Кена Пакстона.

Уникальное для США учреждение планируют открыть на базе детской больницы Техаса. Решение стало частью соглашения между прокуратурой и медицинским центром, который ранее оказался в центре расследования из-за программ помощи трансгендерным* несовершеннолетним.

Согласно условиям договоренности, клиника должна будет бесплатно предоставлять услуги по обратному переходу* в течение первых пяти лет работы.

Кроме того, соглашение предусматривает серьезные ограничения для самой больницы.

«Соглашение также требует от больницы уволить пятерых врачей, которые проводили трансгендерные процедуры на несовершеннолетних, выплатить Техасу десять миллионов долларов и не проводить никаких трансгендерных процедур на детях», — говорится в публикации.

Точный перечень медицинских услуг, которые будут доступны в новой клинике, официально пока не раскрывается. Американские СМИ поясняют, что под обратным переходом может подразумеваться как отказ человека от прежней гендерной идентичности, так и прекращение медицинского сопровождения смены пола*.

Среди возможных методов помощи рассматриваются психотерапия, коррекция гормональной терапии и, в отдельных случаях, хирургические процедуры.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

