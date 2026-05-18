Песков: слова Зеленского о планах нападения из Белоруссии — подстрекательство

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о планах нападения из Белоруссии — подстрекательство. Об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Мы не думаем, что подобное заявление заслуживает каких-то комментариев», — отметил представитель Кремля.

Затем Дмитрий Песков добавил, что Белоруссия, прежде всего, суверенное государство. Поэтому подобные слова, как заметил пресс-секретарь, — ни что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства, а также нагнетание обстановки и усиление напряженности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака не повлияет на мирный процесс между Москвой и Киевом. Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос коррупции — это внутренняя проблема самого киевского режима и тех, кто выделял ему средства, поэтому в России за ним особенно не следят.

