Песков прокомментировал слова Зеленского о планах нападения из Белоруссии

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что глава киевского режима стремится еще сильнее расшатать обстановку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: слова Зеленского о планах нападения из Белоруссии — подстрекательство

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о планах нападения из Белоруссии — подстрекательство. Об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Мы не думаем, что подобное заявление заслуживает каких-то комментариев», — отметил представитель Кремля.

Затем Дмитрий Песков добавил, что Белоруссия, прежде всего, суверенное государство. Поэтому подобные слова, как заметил пресс-секретарь, — ни что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства, а также нагнетание обстановки и усиление напряженности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака не повлияет на мирный процесс между Москвой и Киевом. Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос коррупции — это внутренняя проблема самого киевского режима и тех, кто выделял ему средства, поэтому в России за ним особенно не следят.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:30
Работала на четырех работах: профессиональные спортсмены массово уходят на OnlyFans
14:17
Противник не жалуется: как работают российские дроны и артиллерия на харьковском направлении
14:08
Жара из Средней Азии: Москву ждет знойная неделя
14:00
Без шаблонов: как сэкономить на свадьбе, не жертвуя праздником
13:51
Песков прокомментировал слова Зеленского о планах нападения из Белоруссии
13:45
Исправляют ошибки? В США появится клиника по возвращению детям исходного пола*

Сейчас читают

«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Пьяный дебош: пассажир самолета хотел задушить попутчика и укусил бортпроводника
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео