Жара из Средней Азии: Москву ждет знойная неделя
Столицу ожидают температурные рекорды.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов и выше
Всю европейскую часть страны накрыла аномальная жара. Уже сегодня воздух в Москве прогреется до 30 градусов, а затем и вовсе превысит эту отметку. Для середины мая это редкость, подобное случается примерно раз в пять-семь лет.
Знойно будет всю рабочую неделю. Причем, по прогнозам, чуть ли не каждый день можно ждать новых температурных рекордов.
«Все с ног на голову встало на Русской равнине. Юг в холоде: в Сочи плюс 17 — плюс 20, ненамного выше в Краснодаре и Севастополе. А на севере, в Сыктывкаре, в субботу был 31 градус. То есть очень неравномерное распределение температуры. Эта жара пришла к нам из Средней Азии. Суточные рекорды, скорее всего, будут, месячный рекорд устоит», — пояснил синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Жаркие дни ждут также жителей Московской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской, Ивановской и других областей. Лишь к выходным столбики термометров там поползут вниз, когда придет циклон с северо-запада.
