Госдума может запретить строительство многоэтажек в некоторых городах и селах

Все будет зависеть от уровня инфраструктуры.

В России рассматривается законопроект, предусматривающий запрет на строительство многоэтажных зданий в населенных пунктах, где уровень нехватки транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры превышает 50%. Об этом пишут «Известия». Ограничения могут действовать до 2030 года. Законодательная инициатива вызвала бурные обсуждения.

Запрет на возведение многоэтажек в населенных пунктах с высоким дефицитом инфраструктуры предложили депутаты Госдумы РФ. Изменения предлагается внести в Градостроительный кодекс. Решение о предоставлении разрешения на строительство планируется делегировать региональному исполнительному органу, который будет опираться на оценку, выполненную уполномоченным федеральным органом.

«Локальное решение о запрете строительства в таких городах может рассматриваться как экстренная мера для решения уже сложившихся проблем, но системно эта задача должна решаться восстановлением практики осмысленного управления пространственным развитием, начиная от СТП региона, генерального плана, проекта планировки территории, которые должны включать в себя ТЭО и график реализации, как это было ранее, тогда подобные ситуации будут исключены в принципе», — говорит Илья Пономарев, входящий в Общественный совет при Минстрое.

Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), указывает, что ограничения могут иметь и негативные последствия.

«Люди могут начать покидать регионы с ограниченным строительством и высокими ценами в поисках более доступного жилья в других регионах, что может привести к уменьшению рабочей силы в регионе. Также запрет на строительство многоэтажек может привести к тому, что существующие жилые комплексы попросту будут перегружены», — предупреждает эксперт.

Какие риски?

Кирилл Холопик, руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), выражает сомнения в эффективности инициативы. Он считает, что государство перекладывает создание инфраструктуры на девелоперов, без которых реализовать проект невозможно.

Сомнения высказывает и Андрей Сафронюк, руководитель группы «Родина», который отмечает двойственность эффекта закона.

«Вопрос реализации механизма, связанного с запретом строительства многоэтажных домов в регионах с дефицитом инфраструктуры, неоднозначен. С одной стороны, предлагаемый законопроект может повысить уровень жизни и улучшить качество городской среды, поскольку позволит синхронизировать развитие инфраструктуры и жилищного строительства. Он также позволит ограничить стихийную стройку», — отмечает эксперт.

Многие эксперты, все же, сходятся во мнении, что запрет в регионах с недоразвитой инфраструктурой может оказать положительное влияние при комплексном подходе.