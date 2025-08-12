Плюсы и минусы: в Петербурге стартовал эксперимент с запретом иностранцам работать курьерами

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

В Петербурге стартовал эксперимент с запретом иностранцам работать курьерами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Власти считают, что таким образом смогут повысить качество оказываемых услуг.

В Петербурге совсем скоро существенно сократится число курьеров. В качестве эксперимента на такую должность перестанут брать иностранных граждан. Власти уверены: так можно повысить качество и безопасность услуг. Однако эксперты считают, что мера создаст серьезный дефицит таких специалистов, что в конечном итоге повысит стоимость доставок. Корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева взвесила все за и против.

Ислам работает в Петербурге уже год. В доставке зарабатывает около 70 тысяч в месяц. Теперь, после ужесточения правил, говорит, придется вернуться на родину.

«Поеду домой. В Туркменистан», — подтверждает Ислам.

Или вариант — сменить место работы.

Инициатива петербургских властей должна, прежде всего, повысить качество и безопасность курьерских услуг. А также создать новых рабочие места для граждан России, в первую очередь, для молодежи и студентов. Новые правила пока планируют установить до конца года.

Эксперты двояко оценивают нововведение. И предупреждают — готовьтесь к повышению стоимости доставки и дефициту курьеров. Закрыть вакансии силами только наших граждан будет крайне сложно.

Чтобы увидеть, как поведет себя рынок, нужно несколько месяцев. У Петербурга они есть. До конца этого года.

«Формально затраты должны — на организацию этого процесса в этой ситуации — должны возрасти. В какую форму примет этот рост? Может быть, просто цены останутся прежними, но придется дольше ждать доставку. Например, сократится, возможно, ассортимент предложений», — предполагает экономист Дмитрий Прокофьев.

На такой же срок — до нового года — иностранцам запрещено работать в такси. Решение было принято две недели назад. И тут специалисты уже подсчитали, что дефицит водителей в Петербурге увеличится в полтора раза. А это повлечет за собой рост цен на 10-15%. Но есть мнение, что такси и доставка столь привлекательны для мигрантов, что это подтолкнет их к оформлению официальных документов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

