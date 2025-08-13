Талантливый и добрый человек: в Петербурге простились с Иваном Краско

Эфирная новость 51 0

В Петербурге простились с народным артистом РФ Иваном Краско

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Лазуков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более полувека он отдал театру и сыграл в нескольких десятках фильмах.

В Петербурге простились с народным артистом РФ Иваном Краско. Он отдал театральной сцене более 50 лет и дарил зрителям искренность и глубину. Его яркие образы навсегда останутся в памяти. Каждая роль — маленькое произведение искусства. В театре имени Комиссаржевской собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники.

По словам близких, актер был не только талантливым человеком, но и честным и добрым.

«Ванька играл всех. Офицеров, всех. Три или четыре типа, всех он играл. Вообще, мастер был большой комедии», — поделился воспоминаниями народный артист России Георгий Штиль.

Актер сыграл в нескольких десятках фильмов. Наиболее известные его роли в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Иван Краско — человек тяжелой судьбы. Он похоронил сына, тоже знаменитого актера, Андрея Краско. Но нашел силы вернуться на сцену.

Народный артист России ушел из жизни 9 августа. Ему было 94 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.87
0.20 92.86
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:48
Грузовик на трассе «Дон» протаранил два КАМАЗа и устроил массовое ДТП
14:40
В МВД назвали «кодовые фразы» для распознавания курьера от мошенников
14:21
Выпала шерсть — бросил заводчик: в США собака получила несправедливую награду
14:10
Трое украинцев пытались сбежать в Румынию в подъемном механизме фуры
14:05
Мишустин подчеркнул важность единой классификации гостиниц
14:00
Талантливый и добрый человек: в Петербурге простились с Иваном Краско

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс