Минус полмиллиона подписчиков: Карина Истомина лишилась страницы в Instagram*

Карина Истомина лишилась страницы в Instagram*

Супруга футболиста Федора Смолова, диджей и предпринимательница Карина Истомина сообщила, что потеряла свой профиль в Instagram*, где у нее было около полумиллиона подписчиков. Страница существовала с ее 15 лет и внезапно оказалась удалена автоматической системой искусственного интеллекта компании Meta**, без возможности восстановления. Об этом Карина рассказала в социальных сетях.

По словам блогера, она просто не смогла зайти в свой аккаунт — он исчез. При этом никаких предупреждений, страйков или уведомлений о нарушениях ей не приходило, а весь контент, как она утверждает, соответствовал правилам платформы.

Истомина добавила, что пыталась решить проблему через поддержку, однако столкнулась с трудностями. По ее словам, в компании сократили часть сотрудников и изменили систему восстановления аккаунтов, из-за чего процесс оказался фактически заблокирован.

«Моей страницы не существует. Я не получала страйков, предупреждений, и мой контент соблюдал правила сообщества. И, конечно же, я обращалась к специалистам, но пока все тщетно», — сказала Истомина.

Она призналась, что потеря стала для нее серьезным ударом, ведь профиль был не только страницей в соцсети, но и архивом жизни, а также важной частью ее профессиональной деятельности.

Со временем эмоции сменились принятием ситуации, и теперь блогер воспринимает произошедшее как возможность начать заново. Она также попросила подписчиков помочь с распространением информации о новом аккаунте, чтобы восстановить аудиторию.

При этом Карина отметила, что не планирует прекращать свою деятельность и намерена продолжать работу, несмотря на потерю прежней страницы.

* — принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — компания Meta признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.