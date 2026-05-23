Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска

София Головизнина
София Головизнина

Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного.

Фото: Reuters/Anatolii Stepanov

Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Легкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы», — отметил он.

Уточняется, что дрон сдетонировал рядом с аптекой и цветочным магазином. Также рядом с местом удара находилась популярная кофейня.

В целях безопасности местных жителей просят не выходить на улицу, так как возможно повторная атака ВСУ.

Тем временем в Луганске на территории ЛГПУ проходит митинг в память о погибших при обстреле общежития Старобельского колледжа. Жители города несут цветы к колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР, которые подверглись атаке ВСУ.

Пасечник в своем обращении отметил, что республика переживает чудовищный удар по студенческому общежитию в Старобельске, а украинские неонацисты продолжают бить по мирным городам.

