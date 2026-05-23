Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска
Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного.
Фото: Reuters/Anatolii Stepanov
Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Легкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы», — отметил он.
Уточняется, что дрон сдетонировал рядом с аптекой и цветочным магазином. Также рядом с местом удара находилась популярная кофейня.
В целях безопасности местных жителей просят не выходить на улицу, так как возможно повторная атака ВСУ.
Тем временем в Луганске на территории ЛГПУ проходит митинг в память о погибших при обстреле общежития Старобельского колледжа. Жители города несут цветы к колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР, которые подверглись атаке ВСУ.
Пасечник в своем обращении отметил, что республика переживает чудовищный удар по студенческому общежитию в Старобельске, а украинские неонацисты продолжают бить по мирным городам.
