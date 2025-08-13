От щебня до новейших технологий: Невский проспект закрыли на ремонт

Главную улицу Петербурга закрыли на ремонт. Теперь вместо интенсивного автомобильного движения на Невском проспекте — дорожная техника, самосвалы и щебень. Общественный транспорт пустили в объезд. А в метро сократили интервал между поездами. Сколько продлятся ограничения и в чем сложность реконструкции исторической магистрали — разбирался корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Вряд ли любая другая улица Петербурга во время ремонта сможет похвастать таким количеством дорожной техники.

«Вот так сейчас выглядит Невский проспект: пыль, шум техники, в воздухе устойчивый запах асфальта. Для того чтобы отремонтировать трехкилометровый участок от Адмиралтейства до площади Восстания, у дорожников есть всего две недели», — отмечает корреспондент.

Туристы, конечно, раздосадованы: многие ведь специально ехали, чтобы погулять по Невскому и сделать красивые фотографии

Некогда главная улица Российской империи, воспетая Пушкиным. «Нет ничего лучше Невского проспекта», писал Гоголь. При Петре I улица была покрыта песком и щебнем. Во времена Екатерины Второй начали укладывать булыжную мостовую — в болотистых почвах Северной столицы очень кстати. А уже в начале XX века Невский проспект покрыл асфальт.

По-настоящему капитально магистраль не отремонтировать — глубоко копать здесь нельзя. Так называемый ленточный фундамент исторических зданий может начать смещаться.

«Большинство домов имеет ленточный фундамент, иначе говоря — сплошной. Очень важно не углубляться в землю, потому что могут возникнуть подвижки. Могут быть большие неприятности», — подчеркнул историк архитектуры, член Советов по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга и Министерстве культуры РФ Михаил Мильчик.

Поэтому дорожники обновляют два верхних слоя асфальта. И чтобы покрытие выдержало колоссальные нагрузки, 80 тысяч машин в сутки, подрядчик использует новейшие технологии.

«Углубиться вниз и сделать более прочную конструкцию в глубину невозможно. Поэтому было принято решение применять более прочные материалы. Применили гибридно-вяжущие, то есть, битум был усилен двумя полимерами одновременно», — рассказал главный технолог компании-подрядчика Дмитрий Пахаренко.

Работать будут и днем, и ночью, соблюдая при этом нормативы тишины.

«Сроки были сжатые. С предполагаемых двух с половиной месяцев — до двух недель, благодаря полному прекращению движения, поэтапному», — рассказала начальник отдела ремонта дорог Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Любовь Клементьева.

В прошлый раз главную магистраль Северной столицы масштабно ремонтировали перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Сейчас чиновники готовят проект ремонта и пешеходных тротуаров Невского, гранитные плиты обновят в ближайшие два года.

