Неоправданный риск: почему в Петербурге собрались запретить экскурсии по крышам

В Петербурге решили по-новому бороться с опасными прогулками по крышам, которые запрещены законом, но, судя по спросу и предложению, это никого не останавливает.

Обычно их продают как красивый аттракцион с неповторимым видом, но на деле приключение может обернуться серьезным риском. Корреспондент «Известий» Юлия Майданова в этом убедилась.

— Юля, осторожно, я за тебя волнуюсь.

— Я застряла.

— Ничего, ничего.

Под видом туристов из Самары отправляемся на экскурсию по крышам. Гид мало похож на историка, который может рассказать увлекательные факты о Петербурге. А вот маршрут с самого начала не внушает доверия.

— Юля, я тебя не пущу. Мы не пойдем туда, я не полезу туда.

— Вы даже не дошли.

Никаких впечатляющих фотографий, только испорченное настроение. Гид не пытается исправить ситуацию, говорит спускаться. При выходе с чердака объясняем, что мы журналисты.

— Не уходите, не уходите. Стоп, стоп, стоп. Почему вы проводите незаконные экскурсии? Эй, куда? Сейчас полицию вызовем.

А ведь на эту экскурсию мы без проблем записались через объявление в интернете. Групп и каналов с приглашениями прогуляться по крышам — десятки, если не сотни.

«Мы заплатили за эту так называемую экскурсию по полторы тысячи рублей с человека. Если гиды собирают группу в 10 человек, то за раз зарабатывают 15 тысяч, а сколько таких групп в день они сюда приводят?» — отметила корреспондент.

Петербургская прокуратура требует блокировать сайты и сообщества с информацией об экскурсиях по крышам в многоквартирных домах. Прокурор Центрального района направил в суд соответствующий иск.

«Статьей 238 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — напоминают в надзорном ведомстве.

Романтические прогулки нередко оборачиваются трагедиями. В 2020 году с крыши на улице Рубинштейна упали юноша и девушка. Тела разбившихся молодых людей обнаружили во дворе жилого дома — они держалась за руки.

Жители домов в центре Петербурга, с крыш которых открываются особенно красивые виды, постоянно обращают внимание полиции на организаторов смертельно опасных прогулок.

«Посторонние люди ломают двери, ручки, выламывают сами двери», — жалуется жительница Санкт-Петербурга Екатерина Сухорученко.

Святослав Ермолов в прошлом — руфер. В подростковом возрасте побывал на многих крышах Петербурга, знает тайные ходы. На своем увлечении решил начать зарабатывать — стал водить экскурсии по крышам в 2016 году. Но вовремя одумался.

«В 2023 году в Москве часто ловили и сажали на двое суток в отделе. И, естественно, после этого я и другие ребята закрылись и ушли», — рассказал Святослав Ермолов.

В Петербурге не существует легальных экскурсий на крышах жилых домов, все это незаконно. Однако практика показывает: попавшихся гидов-нелегалов штрафуют максимум на пять тысяч рублей, а то и зачастую сумма меньше.

«Только лишь при тяжких последствиях, то есть если кто-то скончался в ходе этой экскурсии либо получил тяжкий вред здоровью, можно организаторов привлечь по уголовной статье 238», — пояснила адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина.

Юристы считают: борьба с гидами-нелегалами будет эффективна, когда их начнут наказывать по всей строгости закона.

