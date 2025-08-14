В ФСБ раскрыли детали операции по уничтожению украинской ракетной программы ОТРК «Сапсан»

|
Диана Кулманакова
ФСБ раскрыла детали операции по уничтожению украинской ракетной программы

Комплекс предназначался для ударов вглубь России, по мирным территориям. Эти планы были сорваны.

Операция по уничтожению объектов военно-промышленной инфраструктуры Украины, которые участвовали в разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан», проходила в несколько этапов. Детали раскрыли в ФСБ России.

«В 2024 году ФСБ получена упреждающая информация о начале производства украинских оперативно-тактических ракетных комплексов „Сапсан“, предназначенных для ударов вглубь территории России на 500-750 километров», — говорится в сообщении.

Для уничтожения объектов военно-промышленного комплекса Украины сотрудники спецслужб РФ проникли на места производства ОТРК. Это нужно было для получения технической документации о разработке «Сапсана». Были получены подробные сведения об объектах, принимающих участие в разработке, поставке комплектующих и непосредственной сборке дальнобойных ракет.

Кроме этого, были раскрыты места расположения оборонительных систем, которые, в том числе, были произведены в США и странах НАТО.

В результате ВС РФ нанесли множественные удары по наземным и подземным объектам в Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях Украины. На пораженных заводах производили твердое топливо, артиллерийские и реактивные снаряды, малые авиационные бомбы, термобарические и боевые заряды, а также порох. В цехах осуществлялась сборка ракет, двигательных установок, систем управления и боевых частей «Сапсана».

