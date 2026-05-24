Стрельба произошла возле Белого дома в Вашингтоне

София Головизнина Журналист Срочная новость

Рядом с резиденцией президента США было слышно около 20–30 выстрелов.

Стрельба произошла возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщили журналисты ABC News и NBC News.

По данным журнала листов, рядом с резиденцией главы Соединенных Штатов раздалось порядка 20–30 выстрелов. После сотрудники Секретной службы приступили к срочной эвакуации журналистов в зал, где проходят пресс-брифинги.

По данным DC News Now, сам президент США Дональд Трамп в это время находился в Белом доме.

Глава ФБР Патель сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что агентство находится на месте происшествия и оказывает поддержку Секретной службе в связи со стрельбой вблизи территории Белого дома.

«Северный газон Белого дома очищен Секретной службой», — передало также Fox News.

Газон у Белого Дома оцеплен. 

