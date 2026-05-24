Петр Павел: НАТО должно отключить Россию от интернета

НАТО необходимо «отключить» Россию от глобального интернета, российские банки — от финансовых систем. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию The Guardian.

«Альянсу следует рассмотреть „ассимметричные“ ответные меры. Например, отключение интернета, спутников или отключение банков от глобальных финансовых систем», — сказал глава государства.

По его словам, такие действия якобы покажут мощь и решимость военного блока, а также заставят Москву изменить свою политику и сесть за стол переговоров по Украине. При этом он не рассказал, как альянс планирует реализовывать планы.

Кроме того, Павел отметил, что у Вашингтона нет решимости «продолжать оказывать давление на Россию». Однако президент воздержался от прямой критики в адрес американского лидера Дональда Трампа.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Бурдис заявил, что НАТО должно продемонстрировать готовность к нападению на Калининградскую область. В ответ вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предложил потребовать от альянса отреагировать на слова Бурдиса.

