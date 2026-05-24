Трамп во время стрельбы находился в Белом доме

Мурад Устаров
В столице США неизвестный открыл огонь у резиденции президента.

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Американский президент Дональд Трамп находился в Белом доме во время стрельбы в Вашингтоне. Об этом сообщает местная новостная станция DC News Now.

«Мы переведены в режим изоляции. Президент Трамп в Белом доме», - заявил журналист издания Крис Флэгэн.

Глава государства должен был провести выходные в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, однако решил вернуться в Вашингтон из-за событий вокруг Ирана. Позже эту информацию подтвердил сам Трамп.

Американский прогнозист Эрик Доэрти на своей странице в социальной сети также подтвердил пребывание Трампа в резиденции. Он подчеркнул, что лидер страны находится в полной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, недалеко от Белого дома раздались выстрелы. Силовики оцепили газон здания. На месте происшествия находятся представители ФБР, которые помогают спецслужбам. Они также призвали сотрудников СМИ покинуть территорию, где произошла стрельба и отправиться в зал для пресс-конференций.

