Учителей перестанут увольнять за фото в купальниках

Теперь осталось только ждать фотографий в социальных сетях, но это особое испытание, особенно для наших учителей. Ведь десятки из них в разных регионах уже лишились работы после того, как выложили в общий доступ свои снимки в купальниках с пляжей. Особо бдительные директоры называют это пошлостью и от таких развратников стараются избавляться. Но на защиту преподавателей встали в Минпросвещения. Удастся ли определить этические нормы поведения для тех, кто воспитывает наших детей, выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

На вопрос, кто она, Ольга отвечает — все еще учитель. Только теперь учит строить отношения и воспринимать свое тело. Психолог-сексолог — четко определилась, когда ее поставили перед выбором — или она все-таки работает в школе или продолжает вести свой якобы аморальный блог.

«Тогда это был чистый секс-просвет. Я рассказывала родителям, как работать с детьми — поговорить с ними о сексе, о зарождении жизни…» — говорит Ольга Щеголева, психолог-сексолог, специалист по половому воспитанию.

Шесть лет она отдала школе, а в 2021-м официально уволилась по собственному желанию. По факту, ее заставила администрация.

А фотографии Анастасии нашел 70-летний общественник. На снимках учительница сидела в кальянной. Она отучилась в институте, после устроилась в свою родную школу. Но проработала неделю.

«Он решил выставить мою фотографию у себя в блоге, всяко меня оскорбив…» — рассказывает учитель Анастасия Шумилова.

Педагога вызвали к директору и особо не разбирались. Теперь же уволить учителя за его соцсети и фото так просто не получится. В Госдуме предлагают разработать методичку. Условно прописать, что такое хорошо, что такое плохо.

Дресс-код в школе вроде учителю понятен без чиновников. Как выглядит учитель за пределами школы, например, на пляже — тоже его личное дело, пока фото не уходит в соцсети. Причем пропишут рекомендации не только по гардеробу, но и по контенту. Что можно писать в комментариях, а от чего лучше воздержаться.

Особенно строгие стандарты для учителей начали внедрять с середины 1950-х. Их личная жизнь оказалась общественным достоянием. И увольняли тогда по так называемым «аморальным статьям». Сейчас просят писать «по собственному».

«Необходимо обращаться, в том числе и в трудовую инспекцию, и если не поможет, то тогда в суд. Если же это кто-то, третье лицо обратилось с требованием увольнения, ну здесь администрация вправе, конечно, и если она дорожит своим персоналом — она вступится», — говорит юрист Юрий Капштык.

В законодательстве прописано и определение порнографии, обычное фото в купальнике под него не подпадает. Отношения учитель-школа-ученики, регулируются законом об образовании, законом о персональных данных и трудовым кодексом. Какие-то дополнительные правила — самоуправство. Юристы уверены: благодаря методичке можно будет не доводить до суда и решить все спокойно.

Пока же помогают вот такие флешмобы. За уволенную 38-летнюю учительницу из Барнаула, чьи фото в слитном купальнике у проруби в 2019-м вызвали возмущение, вступились коллеги со всей страны. В итоге — ее пригласили работать в другую школу. Ну, а название этого флешмоба легко может стать названием для новой методички: «Учителя — тоже люди».

