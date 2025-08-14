В России предложили ограничить рост цен на платное образование

Цены не должны обгонять инфляцию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Стоимость обучения в вузах хотят взять под контроль — такой законопроект подготовили в Госдуме.

По мнению депутатов, рост цен на платное образование не должен обгонять инфляцию. А для многодетных семей стоимость должна быть заморожена.

Сейчас вопрос законодательно не регулируется. Учебные заведения устанавливают плату по собственному усмотрению. С начала года высшее образование в стране, в среднем, подорожало на 12%. Больше всего рост в столице — плюс 15%.

При этом, стоимость обучения по отдельным специальностям в вузах Москвы и Петербурга выросла почти вдвое.

