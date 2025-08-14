В России предложили ограничить рост цен на платное образование
Цены не должны обгонять инфляцию.
Стоимость обучения в вузах хотят взять под контроль — такой законопроект подготовили в Госдуме.
По мнению депутатов, рост цен на платное образование не должен обгонять инфляцию. А для многодетных семей стоимость должна быть заморожена.
Сейчас вопрос законодательно не регулируется. Учебные заведения устанавливают плату по собственному усмотрению. С начала года высшее образование в стране, в среднем, подорожало на 12%. Больше всего рост в столице — плюс 15%.
При этом, стоимость обучения по отдельным специальностям в вузах Москвы и Петербурга выросла почти вдвое.
