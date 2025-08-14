Невестка Валерии попала в ДТП в центре Москвы

Борис Сатаров
Лиана Шульгина вышла на связь с поклонниками в личном блоге и рассказала обстоятельства инцидента.

Невестка Валерии попала в ДТП в центре Москвы

Фото: Instagram*/lianashulginaa

Невестка певицы Валерии — Лиана Шульгина — попала в аварию в самом центре Москвы. Накануне вечером, 13 августа, девушка вместе со своей младшей сестрой Марьяной собирались поужинать в любимом ресторанчике, но их планы на ужин были прерваны.

Супруга сына артистки рассказала, что водитель, который ехал на соседней полосе и решил перестроиться, задел перед ее машины. К счастью, ущерб был минимальный — пострадал только бампер и, конечно, моральное состояние молодой мамы — в апреле Лиана стала мамой во второй раз.

«Ехали с Марьяной поесть, а водитель другой машины задел нам перед, когда перестраивался. Поцарапан только бампер, но вся волокита с документами, вызов ДПС и прочие формальности просто вымотали… Да и затянулось это все на несколько часов», — посетовала на инцидент девушка в своем блоге.

Кроме того, авария произошла в один из самых печальных дней в жизни Лианы — именно в этот день умерла ее любимая собака, утрату которой Шульгина не может перенести до сих пор.

Невестку Валерии порадовал лишь тот факт, что в том ресторане оказался ее хороший друг. Он увидел девушек с веранды, подошел к ним и был рядом, пока вся ситуация не разрешилась. Лиана призналась, что этот момент ее очень приободрил, учитывая все события. Спустя пару часов после инцидента Шульгина решила поделиться случившимся со своими подписчиками, выложив пост в Telegram-канале с подписью: «Наконец-то этот день закончился!».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

