Никакой колбасы и лифтов: в России появились рекомендации, как вести здоровый образ жизни

Перечень содержит советы по приемам пищи, сну и уровню стресса.

В России впервые появился официальный список рекомендаций, как вести здоровый образ жизни.

Завтракать советуют в течение часа после пробуждения. И этот прием пищи должен быть самым плотным. А вот ужинать стоит за три часа до сна. В целом, принимать пищу рекомендуют с перерывами в четыре или пять часов.

Из рациона нужно исключить полуфабрикаты, колбасы, белый хлеб, сладкие напитки. Кроме того, в день необходимо проходить не менее семи тысяч шагов, а вместо лифтов лучше пользоваться лестницами.

Спать специалисты рекомендуют не менее семи часов. А чтобы снизить стресс — утром можно делать дыхательные упражнения. Вечером отличным решением станет прогулка на свежем воздухе.

Ранее 5-tv.ru писал, что на продолжительность и качество жизни напрямую влияют привычки, связанные со здоровым образом жизни. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, соблюдение базовых принципов ЗОЖ может увеличить общий срок жизни примерно на 10–15%.

Глава ведомства подчеркнул, что игнорирование собственного здоровья приводит к обратному эффекту: значительная часть последних лет может проходить на фоне хронических заболеваний и общего ухудшения самочувствия.

