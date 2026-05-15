Якутский Робинзон Крузо: мужчина почти неделю выживал в тундре без еды и связи

Настоящую школу выживания прошел житель Якутии, который почти неделю находился в суровых условиях после того, как застрял на зимнике.

Машина сломалась, связи почти не было, а еда быстро закончилась. В итоге — один посреди дикой природы — он не растерялся и решил во что бы то ни стало бороться за жизнь. С амурским Робинзоном Крузо встретился корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Такие дороги в Якутии действуют только зимой, весной лесотундра тает, и там, где были проезды, — топи да грязь. Этот перегон от села до села по зимнику пошел не по плану. КАМАЗ сломался. Двое суток Константин один без связи ждал попутку, но отчаянных не было. Из запасов — банка тушенки и сублимированная лапша.

— Два дня посидел, подождал машину. Попуток не было, связи не было. Еда кончалась.

Остаться — значит умереть от голода. Собрал все, что может пригодиться, и пешком отправился обратно. По пути нашел еще один оставленный большегруз.

«Нашел в этом грузовике почти килограмм сахара. Дальнобойщик спасибо ему, вроде как с Магадана грузовик. Килограмм сала несоленого — желтое такое, уже сухое, как кирзовый сапог. Ну нормально, на тот случай, мне оно нормально пошло, прям вообще», — поделился Константин Костенко.

Грелся, чем мог: жег покрышки, собирал хворост, пытался даже охотиться.

Но зверя не встретил. Может, и к лучшему — в окрестностях много волков, проснулись медведи. Собирать падаль тоже не вариант — опасно.

— Лебедь был задавленный, лиса грызла. Не стал ничего от него отрезать. Мало ли, лиса погрызла какая-нибудь заразная.

Когда до села осталось километров тридцать, вскрылась река. Константин разбил на берегу лагерь, включил телефон и записал видео на случай, если не справится.

— Вон полтора литра бензина. Лампа полная в целлофане, заправленная. Вот ночую на берегу речки в Якутии.

В какой-то момент якутский Робинзон заметил, что телефон поймал связь. Еще сутки понадобились спасателям и врачам, чтобы организовать экспедицию.

«Состояние было средней степени тяжести. Такие случаи в моей практике были неоднократно — каждый год, когда открывается автозимник, с автолюбителями что-то случается», — рассказал фельдшер скорой медицинской помощи Верхнеколымской ЦРБ Денис Ковалев.

Но случай Константина Костенко — уникальный, говорят эксперты. Почти неделя на холоде, без еды, в дикой природе.

«В первую же ночь можно замерзнуть насмерть. Без воды можно прожить три-четыре дня спокойно в стрессовой ситуации. Поэтому правильно он сделал, что начал себе строить укрытие. Самое главное — это укрытие, то есть какая-то крыша над головой, и, конечно же, огонь», — пояснил организатор курса по выживанию Роман Труш.

Константин сейчас на реабилитации. После хочет забрать из тундры свой большегруз и отремонтировать. К этому путешествию основательно готовится и жена, которая и организовывала всю спасательную операцию. Из своего плена якутский Робинзон смог дозвониться только ей.

