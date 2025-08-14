Петр Чернышев до сих пор оплакивает Анастасию Заворотнюк
Петр Чернышев не может смириться с утратой супруги Анастасии Заворотнюк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Сотрудники кладбища отмечают, что фигурист регулярно навещает могилу актрисы.
Фигурист Петр Чернышев все еще не может смириться с утратой супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по роли в сериале «Моя прекрасная няня». Анастасия ушла из жизни в прошлом году после длительной борьбы с тяжелым заболеванием — глиобластомой.
Корреспонденты aif.ru стали свидетелями трогательного момента. Петр приехал на Троекуровское кладбище, чтобы навестить могилу жены. Спортсмен с особой заботой ухаживал за местом захоронения, аккуратно заменяя увядшие цветы свежими.
Журналисты поинтересовались, связано ли посещение с какой-либо памятной датой. В ответ Чернышев произнес проникновенные слова: «Каждый день — памятная дата», после чего не стал продолжать разговор.
Сотрудники кладбища отмечают, что фигурист регулярно навещает могилу Анастасии. Кроме того, сюда часто приходят родственники актрисы и ее преданные поклонники, чтобы почтить память любимой артистки.
