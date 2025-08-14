Петр Чернышев до сих пор оплакивает Анастасию Заворотнюк

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Петр Чернышев не может смириться с утратой супруги Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев до сих пор оплакивает Анастасию Заворотнюк

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники кладбища отмечают, что фигурист регулярно навещает могилу актрисы.

Фигурист Петр Чернышев все еще не может смириться с утратой супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по роли в сериале «Моя прекрасная няня». Анастасия ушла из жизни в прошлом году после длительной борьбы с тяжелым заболеванием — глиобластомой.

Корреспонденты aif.ru стали свидетелями трогательного момента. Петр приехал на Троекуровское кладбище, чтобы навестить могилу жены. Спортсмен с особой заботой ухаживал за местом захоронения, аккуратно заменяя увядшие цветы свежими.

Журналисты поинтересовались, связано ли посещение с какой-либо памятной датой. В ответ Чернышев произнес проникновенные слова: «Каждый день — памятная дата», после чего не стал продолжать разговор.

Сотрудники кладбища отмечают, что фигурист регулярно навещает могилу Анастасии. Кроме того, сюда часто приходят родственники актрисы и ее преданные поклонники, чтобы почтить память любимой артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мать Заворотнюк станцевала с трехмесячным правнуком.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:02
Кирилл Дмитриев: важно, чтобы позиция России была услышана на саммите с США
16:48
Блогера Варламова* заочно приговорили к восьми годам лишения свободы
16:40
Петр Чернышев до сих пор оплакивает Анастасию Заворотнюк
16:33
В Северодвинске спустили на воду новейший морской транспорт «Академик Макеев»
16:16
Мишустин: у России и Киргизии растет взаимный товарооборот
16:08
ВМФ России проектирует новый корабль для решения задач в океанской зоне

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс