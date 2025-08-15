Денис Клявер и Дмитрий Колдун помогли установить рекорд по написанию текста поэмы «Руслан и Людмила»

В акции приняли участие 232 человека.

Певец Денис Клявер внес решающий вклад в установление рекорда по написанию полного текста поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» на фестивале «Русское поле». Об этом сообщает 5-tv.ru.

«Почетная миссия завершать такой рекорд в такой замечательный день, на таком прекрасном фестивале… Практически до семи лет я жил в Пушкине… Мой садик „Теремок“ находился в километре от лицея Александра Сергеевича», — поделился музыкант, пошутив, что жизнь словно готовила его к этому моменту.

Певец и композитор Дмитрий Колдун также принял участие в акции.

«Я рос в Минске рядом с площадью Пушкина. Поэтому считайте, что Пушкин у меня практически в крови», — отметил музыкант.

Особое место в сердце Колдуна занимает пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке». Со слов певца, он всегда ее держал у себя в голове и знал: за каждое свое желание нужно отвечать.

«Рекорд России заключается в том, что мы предлагали каждому желающему написать строчки, небольшое количество строчек из поэмы „Руслан и Людмила“. Это самое большое в истории количество людей, которые „написали“ эту поэму», — рассказал Кирилл Сорокин, программный директор «Дорожного радио» — организатора акции.

Он уточнил, что в мероприятии участвовали жители разных городов и регионов нашей страны, в том числе из Белгорода, Калуги, Брянска.

