Федеральный проект от партии «Новые люди» поможет молодым специалистам устроиться на работу

Россияне теперь смогут строить карьеру по-новому. Так называется федеральный проект, который поможет молодым специалистам в трудоустройстве. Старт ему сегодня дала партия «Новые люди». Идея в том, чтобы у выпускников вузов стало больше возможностей получить первый опыт работы в ведущих отечественных компаниях.

«Действительно, есть реальная проблема: пока опыта нет — это замкнутый круг. „Нет опыта — мы тебя никуда не возьмем“. Как ты получишь опыт, если тебя никуда не берут? Этим своим предложением мы эту проблему частично расшиваем», — заявил лидер партии «Новые Люди» Алексей Нечаев.

В партии предлагают вернуть субсидии для работодателей, которые принимают выпускников без опыта. Благодаря такой программе, которую правительство запустило в 2022 году, было трудоустроено более 120 тысяч человек по всей стране.

