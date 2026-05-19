Глава МИД Китая Ван И встретил Путина в аэропорту Шоуду

Дарья Корзина
Российско-китайские переговоры посвятят международной повестке и двустороннему взаимодействию.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Глава МИД Китая Ван И встретил Владимира Путина в аэропорту Шоуду

Министр иностранных дел КНР Ван И встретил президента России Владимира Путина в аэропорту Шоуду в Пекине, куда российский лидер прибыл с двухдневным официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Во время официальной церемонии глава китайского внешнеполитического ведомства поприветствовал российского президента рукопожатием. После краткого общения стороны направились к автомобилю Aurus.

Почетный караул, выстроенный у трапа самолета, размахивал государственными флагами России и Китая. Китайская сторона также подготовила цветы в честь прибытия российского лидера.

Визит президента РФ приурочили к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Документ остается одной из ключевых основ двусторонних отношений Москвы и Пекина.

Ожидается, что центральным событием поездки станут переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком и расширенном составах. Кроме того, лидеры планируют подписать совместную декларацию о становлении многополярного мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров намерены обсудить актуальные международные кризисы.

