Суд в Ереване продлил арест Самвела Карапетяна

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 36 0

Резонансное дело бизнесмена вызвало волну протестов в Армении.

Суд в Ереване продлил арест бизнесмена Самвела Карапетяна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/стрингер Айк Арутюнян

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд в Ереване продлил на два месяца срок ареста бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

Конфликт начался после того, как Самвел Карапетян публично встал на защиту Армянской Апостольской церкви, которая подверглась нападкам и оскорблениям со стороны премьера республики Никола Пашиняна.

Арест Самвела Карапетяна вызвал волну возмущения по всей Армении — уже в июне по республике прокатилась волна протестов. Как заявляет оппозиция, в Армении обвинения в «отмывании денег» стали наиболее распространенным способом для политической расправы, которую власти применяют против всех, кто не согласен с прозападным курсом Еревана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самвелу Карапетяну в Армении предъявили новое обвинение. Бизнесмену инкриминируют «отмывание денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний». Защита назвала новое обвинение абсурдным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
Звезда по имени Солнце: неизвестные страницы из биографии Виктора Цоя
7:10
Денис Клявер и Дмитрий Колдун помогли установить рекорд по написанию текста поэмы «Руслан и Людмила»
6:50
Медосмотр водителей такси будут фиксировать на видео
6:31
Атмосферу Средневековья воссоздали на фестивале в Выборге
6:16
История спасения: женщина-дайвер провела сутки в открытом море на Сахалине
6:00
Расчет гаубицы Д-30 сорвал ротацию формирований ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
Молодежь все поймет: актриса Санаева высказалась о фильмах Балабанова
Кинокритик Трофименко: Балабанов — единственный гениальный режиссер 1990-х
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс