Суд в Ереване продлил арест Самвела Карапетяна

Суд в Ереване продлил на два месяца срок ареста бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

Конфликт начался после того, как Самвел Карапетян публично встал на защиту Армянской Апостольской церкви, которая подверглась нападкам и оскорблениям со стороны премьера республики Никола Пашиняна.

Арест Самвела Карапетяна вызвал волну возмущения по всей Армении — уже в июне по республике прокатилась волна протестов. Как заявляет оппозиция, в Армении обвинения в «отмывании денег» стали наиболее распространенным способом для политической расправы, которую власти применяют против всех, кто не согласен с прозападным курсом Еревана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самвелу Карапетяну в Армении предъявили новое обвинение. Бизнесмену инкриминируют «отмывание денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний». Защита назвала новое обвинение абсурдным.

