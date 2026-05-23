Не каприз, а инстинкт: почему кошки выбирают коробки вместо лежанок

Ветеринар Фроленко: кошка может предпочитать коробку лежанке из-за запаха

Кошки могут предпочитать обычную картонную коробку дорогой лежанке из-за инстинктивной потребности в укрытии, тепле и возможности наблюдать за происходящим. Об этом рассказала ветеринарный врач Елена Фроленко в беседе Газетой.ру.

По словам специалиста, кошка является не только хищником, но и потенциальной добычей для более крупных животных. Поэтому закрытое пространство с высокими стенками воспринимается питомцем как безопасное место, из которого можно следить за окружающей обстановкой и при этом оставаться незаметным.

Открытая лежанка, даже если она удобная и дорогая, не создает такого же ощущения защищенности. Именно поэтому многие животные выбирают тесные коробки, домики или другие укромные пространства.

Еще одна причина такой любви — комфортная температура. Внутри коробки тепло сохраняется быстрее, а пространство прогревается до привычных для кошки значений — примерно от 30 до 36 градусов.

Кроме того, коробка становится для питомца местом уединения. Там кошка может спрятаться, если не хочет общения, испугалась шума или испытывает стресс.

При выборе места для отдыха ветеринар посоветовала учитывать предпочтения самого животного. Вместо открытой лежанки кошке могут больше подойти домик или спальное место с высокими бортиками. Размещать его лучше в спокойном уголке, вдали от прохода и громких звуков, по возможности — на возвышенности.

Фроленко также рекомендовала выбирать изделия из натуральных материалов, поскольку кошки чувствительны к резким химическим запахам.

Если же питомец все равно предпочтет покупному домику обычную коробку, беспокоиться не стоит. Главное для кошки — не стоимость лежанки, а ощущение уюта и безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС