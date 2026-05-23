Крупная и сладкая: чем подкормить смородину в мае для богатого урожая

Садовод Самойлова: в мае смородину нужно подкормить настоем из травы и навоза

Получить крупные и сладкие ягоды смородины можно благодаря своевременным подкормкам. В мае кустам особенно необходимы азот, фосфор и калий, однако вносить эти вещества одновременно нельзя. Об этом рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, в начале мая азот помогает смородине формировать листья и молодые побеги. Однако его избыток может привести к активному росту зелени в ущерб будущему урожаю. Фосфор и калий, в свою очередь, необходимы для образования завязей, а также влияют на размер и содержание сахара в ягодах.

Самойлова предупредила, что подкормку фосфором и калием нельзя проводить одновременно с внесением азота, свежего навоза или концентрированных травяных настоев. Подобное сочетание создает повышенную нагрузку на корни и может изменить кислотность почвы. Между разными видами удобрений необходимо выдержать интервал от семи до десяти дней.

Для майской подкормки смородины садовод рекомендовала приготовить настой из травы и навоза. В емкость можно положить измельченные крапиву, лопух, сныть и другие сорняки, но без корней и семян. Дополнительно допускается добавить сухой хлеб, луковую шелуху, заранее высушенные апельсиновые корки и небольшое количество навоза. В жаркую погоду средство будет готово примерно через одну-полторы недели, в прохладную — через две-четыре недели. Один литр настоя перед применением необходимо развести в восьми литрах воды.

Особое внимание эксперт посоветовала уделить способу внесения удобрений. Из-за развитой корневой системы смородины обычный полив раствором не позволяет полноценно доставить питательные вещества ко всему кусту. Для подкормки взрослого растения следует отступить от ствола не менее чем на 50 сантиметров и выкопать по кругу четыре-пять ямок глубиной примерно один-полтора штыка лопаты. Сначала в них нужно налить воду, затем — раствор удобрения. Процедуру рекомендуется повторить три-четыре раза, после чего вернуть землю на место.

Черную смородину в течение сезона обычно подкармливают пять раз: ранней весной, во время цветения, при формировании завязей, после сбора урожая и примерно за месяц до устойчивых холодов. Красной, белой и желтой смородине, как правило, достаточно четырех подкормок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС