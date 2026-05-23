Крупная и сладкая: чем подкормить смородину в мае для богатого урожая

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

Правильно подобранные удобрения влияют на количество завязей, размер и вкус будущих ягод.

Чем подкормить смородину в мае для богатого урожая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Садовод Самойлова: в мае смородину нужно подкормить настоем из травы и навоза

Получить крупные и сладкие ягоды смородины можно благодаря своевременным подкормкам. В мае кустам особенно необходимы азот, фосфор и калий, однако вносить эти вещества одновременно нельзя. Об этом рассказала садовод и блогер Светлана Самойлова в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, в начале мая азот помогает смородине формировать листья и молодые побеги. Однако его избыток может привести к активному росту зелени в ущерб будущему урожаю. Фосфор и калий, в свою очередь, необходимы для образования завязей, а также влияют на размер и содержание сахара в ягодах.

Самойлова предупредила, что подкормку фосфором и калием нельзя проводить одновременно с внесением азота, свежего навоза или концентрированных травяных настоев. Подобное сочетание создает повышенную нагрузку на корни и может изменить кислотность почвы. Между разными видами удобрений необходимо выдержать интервал от семи до десяти дней.

Для майской подкормки смородины садовод рекомендовала приготовить настой из травы и навоза. В емкость можно положить измельченные крапиву, лопух, сныть и другие сорняки, но без корней и семян. Дополнительно допускается добавить сухой хлеб, луковую шелуху, заранее высушенные апельсиновые корки и небольшое количество навоза. В жаркую погоду средство будет готово примерно через одну-полторы недели, в прохладную — через две-четыре недели. Один литр настоя перед применением необходимо развести в восьми литрах воды.

Особое внимание эксперт посоветовала уделить способу внесения удобрений. Из-за развитой корневой системы смородины обычный полив раствором не позволяет полноценно доставить питательные вещества ко всему кусту. Для подкормки взрослого растения следует отступить от ствола не менее чем на 50 сантиметров и выкопать по кругу четыре-пять ямок глубиной примерно один-полтора штыка лопаты. Сначала в них нужно налить воду, затем — раствор удобрения. Процедуру рекомендуется повторить три-четыре раза, после чего вернуть землю на место.

Черную смородину в течение сезона обычно подкармливают пять раз: ранней весной, во время цветения, при формировании завязей, после сбора урожая и примерно за месяц до устойчивых холодов. Красной, белой и желтой смородине, как правило, достаточно четырех подкормок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

4:52
Трамп отказался от отдыха в гольф-клубе из-за возможной атаки на Иран
4:31
Крупная и сладкая: чем подкормить смородину в мае для богатого урожая
4:10
Не каприз, а инстинкт: почему кошки выбирают коробки вместо лежанок
3:49
Жара отступает: какая погода ждет москвичей 23 мая
3:19
«Неужели вам не стыдно?» — Небензя о реакции европейских членов СБ ООН на атаку ВСУ по Старобельску
2:58
Не платьем единым: как собрать стильный образ на выпускной без больших трат

Сейчас читают

Не платьем единым: как собрать стильный образ на выпускной без больших трат
Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео