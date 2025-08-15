Сотрудники ТЦК силой забрали на фронт сотрудников одесской станции ТО

Тех, кто сопротивлялся, жестоко избили.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Juan Moreno; 5-tv.ru

В Одессе сотрудники ТЦК в поиске очередной жертвы нагрянули на станцию техобслуживания. Работников, которые не хотели отправляться на фронт, и тех, кто их защищал, жестоко избили.

По словам очевидцев, участниками массовой драки в итоге стали около 20 человек. Военкомы для усмирения непокорных использовали электрошокеры и дубинки. Пока одних заталкивали в микроавтобусы, другие попытались бежать.

Как рассказывает один из депутатов Рады, уже через несколько часов после задержания пойманные в автосервисе были на передовой в Николаевской области. Этого времени хватило, чтобы им оформили прохождение медкомиссии и выдали обмундирование.

