Все мое — твое: A$AP Rocky вышел в свет в наряде Рианны

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 34 0

A$AP Rocky вышел в свет в наряде Рианны

Все мое — твое: A$AP Rocky вышел в свет в наряде Рианны

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Супруга рэпера появилась на публике в таком же костюме и галстуке месяцем ранее.

Рэпер A$AP Rocky появился на премьере фильма «Рай и ад» в Лос-Анджелесе в свободного кроя сером костюме и черном галстуке в белый горох — точно такой же наряд месяц назад носила его беременная супруга, певица Рианна. Об этом свидетельствуют сделанные журналистами фотографии.

И все же образы отличались. Рэпер под пиджак надел рубашку, а певица — полупрозрачное боди.

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Sipa USA

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 14 самых странных звездных вещей, купленных на аукционе. В этом списке был и «сувенир», связанный с Рианной, а именно — случайно разбитый певицей смартфон ее фаната.

Инцидент случился в 2014 году. Фанатка баскетбола прибыла на игру НБА, где в тот день также присутствовал президент полицейской комиссии Лос-Анджелеса Стив Соборофф, попросивший Рианну о совместном фото.

Неосторожная певица уронила телефон, экран треснул. Рианна пообещала возместить ущерб и пожертвовать 25 тысяч долларов в Фонд полиции.

Стив Соборофф забрал сломанный IPhone и выставил его на аукционе. Сумма вышла феноменальной, в пересчете на рубли — 2,5 миллиона.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
«Духовная пища»: экс-солистка группы «Серебро» рассказала об отказе от сольной карьеры
6:21
Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи
6:15
В погоне за миром: как шла подготовка за минуты до встречи Путина и Трампа
6:11
Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше
6:08
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
6:07
Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне

Сейчас читают

«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
Внутренний надлом и борьба: сценарист Хант рассказал о характере супергероини Красная Фурия
Свитера с надписью «СССР» раскупили после того, как такой надел Сергей Лавров
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс