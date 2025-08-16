Супруга рэпера появилась на публике в таком же костюме и галстуке месяцем ранее.

Рэпер A$AP Rocky появился на премьере фильма «Рай и ад» в Лос-Анджелесе в свободного кроя сером костюме и черном галстуке в белый горох — точно такой же наряд месяц назад носила его беременная супруга, певица Рианна. Об этом свидетельствуют сделанные журналистами фотографии.

И все же образы отличались. Рэпер под пиджак надел рубашку, а певица — полупрозрачное боди.

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Sipa USA

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 14 самых странных звездных вещей, купленных на аукционе. В этом списке был и «сувенир», связанный с Рианной, а именно — случайно разбитый певицей смартфон ее фаната.

Инцидент случился в 2014 году. Фанатка баскетбола прибыла на игру НБА, где в тот день также присутствовал президент полицейской комиссии Лос-Анджелеса Стив Соборофф, попросивший Рианну о совместном фото.

Неосторожная певица уронила телефон, экран треснул. Рианна пообещала возместить ущерб и пожертвовать 25 тысяч долларов в Фонд полиции.

Стив Соборофф забрал сломанный IPhone и выставил его на аукционе. Сумма вышла феноменальной, в пересчете на рубли — 2,5 миллиона.

