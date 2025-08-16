Кошка в огне: автомобиль Jaguar загорелся на эвакуаторе в Петербурге

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 943 0

В Санкт-Петербурге автомобиль Jaguar загорелся на эвакуаторе

Кошка в огне: автомобиль Jaguar загорелся прямо на эвакуаторе

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ранее владелец отдал машину в ремонт.

Автомобиль Jaguar загорелся прямо на эвакуаторе в Санкт-Петербурге. Причиной стало некачественное сервис-обслуживание. Об инциденте сообщает источник 5-tv.ru.

Владелец автомобиля заявил, что несколько месяцев назад он отдал свою машину в ремонт. Однако работа так и не была сделана по причине длительного отсутствия мастера. Так как другие работники сервиса не могли выполнить конкретно эту задачу, было принято решение эвакуировать автомобиль.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сообщается, что причиной пожара стали оголенные провода, из-за которых произошло короткое замыкание. Автомобиль пришлось спасать прямо на эвакуаторе.

Уточняется, что перед пожаром Александр сделал фото, так как собирался обратиться с жалобой в прокуратуру. Автомобиль, по сообщениям мужчины, не смогли починить в течение трех месяцев, хотя работа должна была быть закончена за три дня.

В МЧС по Ленинградской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило 15 августа в 22:15. Через 25 минут возгорание было ликвидировано. В автомобиле выгорел моторный отсек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в СК РФ заинтересовались делом об избиении двойника Ленина в Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:05
Китай поддержал диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине
7:50
Reuters: Трамп передал Путину письмо от супруги Мелании на встрече в Анкоридже
7:47
В Бразилии назвали саммит на Аляске «ошеломительным» успехом России
7:39
«Я против Колобка»: Ирина Ортман назвала способных заменить Лабубу персонажей
7:25
Американский архиепископ поблагодарил Россию за православную веру
7:20
В Китае создана технология раннего выявления рака поджелудочной железы

Сейчас читают

Кошка в огне: автомобиль Jaguar загорелся на эвакуаторе в Петербурге
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс