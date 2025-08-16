В СК РФ заинтересовались делом об избиении двойника Ленина в Петербурге

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 34 0

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В СК РФ заинтересовались делом об избиении двойника Ленина в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о совершении группой подростков противоправных действий в Санкт-Петербурге — речь идет о недавнем происшествии, когда компания несовершеннолетних избила местного жителя, которого жильцы района знали как двойника Владимира Ленина. Об интересе СК к происшествию сообщили в пресс-службе ведомства.

Подростки снимали свои действия на видео, которое в скором времени кто-то выложил в домовом чате. Ролик тут же разлетелся по соцсетям и уже через пару часов одного из нападавших нашли. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Известно, что сам пострадавший не держит зла на подростков, но только потому что из-за провалов в памяти не помнит тот день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал еще об одном возмутительном происшествии, когда группа подростков обстреляла охранника на станции МЦД в Москве из пневматики. В ходе конфликта подростки произвели не менее трех выстрелов. Пострадавший был госпитализирован.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
«Духовная пища»: экс-солистка группы «Серебро» рассказала об отказе от сольной карьеры
6:21
Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи
6:15
В погоне за миром: как шла подготовка за минуты до встречи Путина и Трампа
6:11
Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше
6:08
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
6:07
Ким Чен Ын поблагодарил российских артистов за концерт в Пхеньяне

Сейчас читают

«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
Внутренний надлом и борьба: сценарист Хант рассказал о характере супергероини Красная Фурия
Свитера с надписью «СССР» раскупили после того, как такой надел Сергей Лавров
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс