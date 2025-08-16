Титул «Миссис Россия — 2025» завоевала Екатерина Семенова из Магнитогорска

Она занимается недвижимостью и защищает права женщин.

Титул «Миссис Россия- 2025» завоевала Екатерина Семенова из Магнитогорска

Фото: Павел Селезнев/ТАСС

На днях в Москве прошел конкурс красоты «Миссис Россия — 2025». Главную корону взяла 37-летняя жительница Магнитогорска Челябинской области Екатерина Семенова.

Женщина, как пишут СМИ, замужем. В браке она воспитывает сына и, судя по ее социальным сетям, обожает проводить свободное время со своими близкими. В личном блоге Екатерина поделилась эмоциями от победы.

«Получильос!» — кратко отметила эффектная блондинка, на счету которой не один конкурс красоты.

В юности Екатерина работала на телевидении Магнитогорска в качестве корреспондента. Сообщается, что она даже вела программу «Доброе утро».

Сейчас же титулованная красавица занимается недвижимостью. Кроме того, Екатерина активно борется за права женщин на Южном Урале. «Миссис Россия» является членом благотворительного фонда, который помогает девушкам в трудной жизненной ситуации.

В финал конкурса вышли 46 женщин. Они представляли 22 города России. Самой старшей участнице было 63 года, а самой младшей — 23. Титул Миссис Россия присуждается ежегодно с 2000-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия будет представлена на конкурсе красоты в США. От нашей страны выступят две участницы: одна из Петербурга, вторая из Самары.

