Россия будет представлена на конкурсе красоты в США

Впервые за последние два года на международном конкурсе красоты будет поднят российский флаг. Нашу страну представят две участницы: одна из Петербурга, вторая из Самары. На Родине они уже завоевали титулы в своих категориях. Теперь предстоит обойти соперниц на соревнованиях в США. Корреспондент «Известий» Максим Облендер поближе познакомился с миссис, которые стали лицом России в Америке.

Первым делом она развешивает целую гору платьев. Наряды, туфли, косметика и, конечно, корона и лента победительницы российского этапа долетели в целости и сохранности.

И сарафан, и наш триколор на сцене в солнечной Калифорнии увидят впервые за два года. Россиянок снова пригласили в США на конкурс красоты для замужних женщин.

47-летнюю многодетную маму, дизайнера и просто красавицу Наталью в Петербурге провожали не только подруги.

Кажется, весь город желал удачи.

«Ну, младшая у меня, вообще, говорит: „Мам, без короны не возвращайся“. Муж очень сильно переживает, конечно. Ну, я его понимаю — да, это так далеко все-таки», — говорит Наталья Андрейчук, участница конкурса Mrs. Globe Classique 2025.

Три чемодана вещей, 54 килограмма, но, в общем, многодетной матери, которая часто путешествует всей семьей, к такому не привыкать. От Петербурга до Москвы, потом — в Доху, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Палм-Бич. 30 часов пути.

Увидеть своими глазами мост «Золотые ворота», потрогать воду Тихого океана, наконец, встретить соотечественниц.

Если Наталья участвует в категории «Классик», Татьяна Дружинина из Самары представляет Россию в категории «Пышные формы».

«У нас в первый день — это уже буквально завтра будет — будет наряд в стиле Индия. Здесь у меня вот такая накидочка на плечо, тут — юбочка, зеленые туфли», — описывает Татьяна Дружинина, участница конкурса Mrs. Globe Curve 2025.

Они уже прошли регистрацию, познакомились с другими конкурсантками. И вовсю готовятся. Ведь за ними — Россия! Участие наших женщин символично — это напоминание о том, что у нас есть свои красотки, это символ возвращения на международную арену, культурная близость, несмотря на политику.

«Нам скинули ТЗ за полтора месяца. Это надо сшить наряды, подготовиться, это нужны проходки, все это вспомнить, потому что мы — не профессиональные модели, так скажем», — уточняет Наталья Андрейчук, участница конкурса Mrs. Globe Classique 2025.

Впереди нешуточная и многодневная борьба за корону. Хоть это и конкурс красоты — одной внешности и ярких нарядов недостаточно. Жюри еще нужно постараться удивить. Во время одного из испытаний необходимо выступить с речью. И как выяснилось, участниц, которым не чужд русский язык, здесь куда больше. Например, «миссис East Coast» из Нью-Йорка или «миссис Вашингтон».

«У меня мама русская, папа — армянин», — рассказывает Инесса Манучарян, участница конкурса.

Конкурс продлится неделю, уже этой ночью, когда Самара и Петербург будут крепко спать. наши участницы выйдут на американский подиум в индийских нарядах, но с широкой русской душою и волей к победе.