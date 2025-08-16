Арестован замглавы Старооскольского городского округа Белгородской области

Мещанский районный суд города Москвы отправил заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева два месяца в СИЗО, удовлетворив тем самым ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Губареву предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Он был назначен заместителем главы администрации Старооскольского округа по строительству летом прошлого года. До этого, как уточняет ТАСС, он был первым заместителем министра строительства Белгородской области, а также возглавлял Управление капитального строительства Белгородской области.

