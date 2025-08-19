Богатые люди? Садальский развеял миф об актерских заработках

Садальский: актеры получают так же мало как журналисты и врачи

Артисты получают так же мало, как журналисты и врачи. Об этом в беседе с 5-tv.ru сказал заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский на своем творческом вечере в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.

Актер выступил перед военнослужащими — участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в учреждении. Он поблагодарил врачей, которые исполняют свой долг несмотря на небольшой заработок. А также открыл тайну про доход артистов.

«Знаете, существует миф, что артисты — очень богатые люди. Богатые один процент, даже полпроцента. Они так же много страдают, переживают и мало получают, как журналисты и врачи», — рассказал Садальский.

На сцене госпиталя актер делился с военнослужащими своим опытом — историями из жизни и со съемок. Станислав Юрьевич отыграл образы, которые сделали его известным в стране, а также показал кадры из фильмов.

Станислав Садальский является российским актером и телеведущим, который прославился благодаря кинолентам «Место встречи изменить нельзя» и «О бедном гусаре замолвите слово». Кроме актерской деятельности, занимается журналистикой, поэтому о заработке в этой сфере знает не понаслышке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Садальский выступил перед раненными в зоне СВО военнослужащими.

