Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак арестован

Сегодня Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Обсуждали вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, подчеркнув необходимость дипломатического урегулирования. Лидеры условились о продолжении активных двусторонних контактов. Отдельно Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта.

Возможно, эти же вопросы будут обсуждаться на следующей неделе и в Пекине. Там ждут Владимира Путина. Кремль подтвердил даты визита: 19–20 мая.

Выйдя к прессе 9 мая, Владимир Путин предложил Старому Свету самим определить переговорщика для возобновления контактов. Он должен быть авторитетным у себя, но и у нас не вызывать раздражения. Сам Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Понятно, что это тут же восприняли в штыки в Брюсселе и в Германии. Просто потому что это предложил Путин. Ну и не по чину, мол, в Европе же есть официальный верховный представитель по международным делам Кая Каллас. Она лично готова. Вот только она у нас под следствием…

Да и хватит ли буквально ума? Ведь сама же признавалась, что умной станет после того, как прочтет много книг… А было это, отмечу, не так давно — в январе. Вряд ли успела с ее-то графиком, разъездами, выступлениями. В общем, не знаю уж, по этой причине или по какой другой (их и правда много), но ее свои же и отвергли. Сразу. В общем, забурлила Европа.

Предлагают разных кандидатов. Например, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Но помня о его роли в Минских переговорах, в Евромайдане… Не знаю, не знаю… Вспомнили про Ангелу Меркель. Вот уж действительно незаменимая, мать Европы. Называют еще имя Марио Драги, а с итальянцами у нас всегда хорошие отношения.

Некоторые сами себя предлагают, как финн Александр Стубб. Мол, я же сосед! Знаю русских. Но вы понимаете, что происходит? До этого они и слышать не хотели про переговоры с Москвой, а теперь обсуждают, кто достоин и кто подходит под условия Москвы. Так что Шредер свою роль уже сыграл, как камень, который запустил круги на воде.

Но не надо испытывать иллюзий. Европейцы хотят продолжения боевых действий на Украине, поэтому голландец Марк Рютте, который сейчас генсек НАТО, предлагает обложить членов Альянса налогом. Но это коварство. Так содержание режима Зеленского вновь ляжет на Америку, потому что ВВП США значительно больше, чем ВВП всех стран Евросоюза вместе взятых. Впрочем, не горят желанием и европейские гранды типа Франции и Британии вот так подписываться под этот «укроналог». И я их могу понять, учитывая, какая коррупция царит на Украине.

На этой неделе произошло историческое событие: в СИЗО с подозрением на воровство отправился бывший глава офиса президента Андрей Ермак, казавшийся всесильным властелином Незалежной, серым кардиналом. И ладно бы просто воровал, но ведь показал себя абсолютно дремучим человеком. Выяснилось, что он советовался с гадалкой, куда кого назначить и что предпринять. После этого каждый уважающий себя американец и европеец должен сказать: стоп.

И вот этим я должен слать свои деньги? Юристу-чернокнижнику и комику-наркоману? Да, Зеленского на неделе уличили в употреблении. В общем, европейцам определенно пора задуматься. Подробнее в материале корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

В него кидали яйцами. Он оправдывался. Бывший глава офиса Зеленского, его правая рука — Андрей Ермак, арестован на два месяца. С правом выкупа. Залог — три с лишним миллиона долларов.

«У меня нет таких денег. Знакомые, друзья. Надеюсь, они смогут помочь с этим», — говорит Андрей Ермак.

Собирают всем селом. И к гадалке не ходи — найдут ведь. Сама ведьма не помогла. По всем вопросам Ермак советовался с Вероникой Феншуй (на самом деле Аникиевич). Хотя последний совет своему клиенту она дала дельный. Вот выдержка из их переписки на русском языке, которую зачитали в суде.

Запрещай язык не запрещай, а глава офиса Зеленского на нем, да еще и государственные вопросы решал. Эта же Вероника, опять же из материалов дела, советовала закапывать фото политических недругов на кладбище. Пыталась навести на детективов подконтрольного штатам НАБУ порчу. Но что-то пошло не так.

«Было отмыто почти девять миллионов долларов США, использованных для строительства резиденций „Династия“ в Козине», — сказал руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов.

Ермака подозревают в отмывании 460 миллионов гривен на строительстве этого элитного коттеджного поселка под Киевом. Все это — откаты от энергетических компаний Украины. В переговорах использовали кодовые имена. R2 как раз — Ермак. Так должен был выглядеть его двухэтажный особняк. R3 и R4 — Тимур Миндич, кошелек Зеленского, и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Один в бегах, другой под арестом. Установлены почти все, кто скрывались под литерами R, кроме первой. В переговорах его называют Вовой. Все все поняли.

«Это удар по всей системе. Но прежде всего удар лично по Зеленскому. С намеком. Володя, следующим будешь ты», — сказал ветеран боевых действий, полковник запаса Игорь Витюк.

Весь процесс похож на публичную порку. И не случайно. Как по команде, в один день с началом жесткого прессинга Ермака бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону заявляет, что ее бывший шеф и его команда — все коррупционеры. И даже больше.

«Он идет в ванную. Он проводит там пятнадцать минут и выходит оттуда полным энергии, готовым к действию», — рассказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

А дальше сенсация за сенсацией для западного зрителя. Вот она говорит, что именно Зеленский — главное препятствие на пути к миру. В 2022 году в Стамбуле он уже согласился вывести войска из Донбасса.

«Зеленский тогда лично согласился отдать Донбасс. И тогда приехал Джонсон, и Зеленскому пообещали все: оружие, влияние, славу. Ему внушали, что он будет воевать с Россией и станет великим героем», — рассказывает Юлия Мендель.

Запылившуюся Мендель достали с книжной полки. Это, кстати, ее, так сказать, труд. В 2021 году писала, какие ее работодатели Ермак и в первую очередь Зеленский — молодцы. Поднимают Украину! Открываю книгу, не прошло и пяти лет. Как теперь она называет бывшего босса: диктатором с замашками Гитлера. Переобулась на ходу. Сейчас Мендель готовит второй том, но уже разоблачительный. И глава про оккультизм в киевском режиме там точно будет.

Ермака впору называть ведьмаком. Браслет на правой руке Зеленского, уверяют журналисты, снят с покойника. В конце прошлого года при обысках у него нашли куклу вуду. И тогда Мендель тоже намекнула на сатанизм бывших боссов.

«В 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака сжигают травы, собирают воду с трупов и делают кукол, которые он кладет в определенный сундук», — поделилась Юлия Мендель.

Даже песок на стройку резиденций, судя по этому уголовному делу, украли с кладбища. Но перед этим зачем-то освятили закладные камни. Еще и Вероника Феншуй. Ермак наставлял Зеленского, а Ермака — гадалка. Какой-то адский хоровод. У нее спрашивали, кого назначать министрами. И судя по обнародованной переписке, тут тоже есть кто-то третий, кто советовался с духами.

Что должно еще произойти, чтобы вы начали действовать? И он начал действовать. У него съели всех его людей, он молчит. Когда они доедят вас, начнут есть его.

«Одно дело, когда ты сам отправляешь там 1000 или даже сотни тысяч людей на смерть, а совсем другое дело, когда за тобой стоит целый дьявол и он тебе это предоставляет — как это, сакральную крышу. Вот», — сказал политолог Алексей Чадаев.

Уже ничем не удивишь. Конечно, все это секреты Полишинеля. Так же, как и связи Зеленского с коррупцией. Но то — для нас, не для западных зрителей.

«Даже внутри американского консерватизма, старой гвардии, люди уже сыты по горло фигурой Зеленского и тем, какие деньги тратятся. Американский налогоплательщик хочет убрать Зеленского. Это же подрывная акция, настоящая подрывная акция против его имиджа», — сказал профессор факультета экономических наук департамента международных отношений, экономики и права Европейского университета в Мадриде Гильермо Рокафорт.

«Мы дали деньги наркоману», «Зеленский в неловком положении», «Украина погрязла в коррупции», «угроза вступлению в ЕС» — все это заголовки западных СМИ. Суд, гадалка и обличительное интервью для максимального удара — все в один день сработало.

«Осенью выборы в Конгресс и Сенат. Трампу нужна победа. Трампу нужно реально закончить какую-то громкую войну на фоне провала в Иране, на фоне не очень хороших отношений с Китаем. А украинский трек — это достаточно весомая война, остановив которую можно набрать большое количество баллов», — сказал бывший агент СБУ Василий Прозоров.

По другой версии, украинский олигархат затеял подковерную игру. Зеленский отодвинул их от кормушки. А тут девяносто миллиардов евро от ЕС. Каждый хочет долю. Коалиция Зеленский — Ермак — Умеров набирает силу. Нужно их остепенить.

«Умеров, увидев, узнав о том, что Ермаку вручили подозрение, очень быстро спрятался в офисе президента Зеленского. Зеленский вызвал подразделение „Альфа“ — до десяти тысяч человек — перекрыл весь правительственный квартал, вывез Умерова на машине. Говорят, что в багажнике», — сказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

НАБУ и САП подконтрольны штатам. Получается, Трампу, который давно говорит о завершении конфликта на Украине. Но у президента США так себе отношения с журналистом Карлсоном. Да и сам Трамп молчит, на него не похоже.

«Как я считаю, американские интересы, геополитические интересы совпали с интересами украинских олигархов. Хотя, может быть, и украинские олигархи без отмашки Соединенных Штатов Америки, что можно наступать и убирать Зеленского, не начали бы эту кампанию», — прокомментировал ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов.

Зеленский в таком уязвимом положении, как сейчас, еще не был, но делает вид, что ничего не произошло. Катался по Европе, собирал какие-то антибаллистические коалиции и деньги на залог для лучшего друга. А то как же без него и предсказаний на завтра.

