Регулярное употребление темных ягод и кофе защищает клетки от старения

Дарья Орлова
Исследователи обнаружили способ замедлить биологический износ организма с помощью доступных продуктов питания.

Здоровье человека и скорость старения его клеток напрямую зависят от количества полифенолов в ежедневном рационе. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно данным исследования, представленного на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле, люди, потребляющие продукты с высоким содержанием этих антиоксидантов, в два раза чаще обладают «молодыми» клетками. К полезным источникам ученые отнесли темные фрукты, ягоды, яблоки, какао, чай и кофе.

Основной механизм защиты заключается в сохранении длины теломер — защитных участков на концах хромосом, которые часто сравнивают с пластиковыми наконечниками на шнурках.

С возрастом они сокращаются, что ведет к развитию хронических заболеваний. Ученые из Университета Наварры в Испании проанализировали данные более 1700 взрослых добровольцев. Выяснилось, что при высоком уровне потребления полифенолов риск критического укорачивания теломер снижается на 52%. При этом употребление всего одной чашки кофе в день уменьшает этот риск на 26% по сравнению с полным отказом от напитка.

Специалисты подчеркивают, что важен накопительный эффект привычек. Участники, съедающие по 4–5 порций фруктов ежедневно, имели на 29% более здоровые показатели клеточного старения.

«Речь идет не об одном конкретном „омолаживающем“ суперфуде, а о совокупном влиянии повседневного диетического выбора на протяжении длительного времени», — отметила ведущий автор работы Изабелла Кури Гусман.

Профессор питания Ана Родригес-Матеос из Королевского колледжа Лондона добавила, что такие диеты также эффективно снижают артериальное давление и поддерживают когнитивные функции мозга в старшем возрасте.

