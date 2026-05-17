Стася Милославская вышла замуж за футболиста Егора Ушакова

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Спортсмен младше своей избранницы на восемь лет.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Российская актриса Стася Милославская и ее избранник, футболист Егор Ушаков, официально стали мужем и женой. Первые кадры с церемонии, на которых счастливые молодожены позируют перед камерой, распространило в социальных сетях свадебное агентство, занимавшееся организацией мероприятия.

Праздничное торжество состоялось спустя год после помолвки пары. Они расписались в Московском областном дворце бракосочетания № 2. Для обоих людей брак стал первым.

На свадьбе присутствовали актеры Кузьма Котрелев, Филипп Ершов, Александра Бортич и Анфиса Черных.

История отношений пары началась с инициативы спортсмена, который первым написал актрисе в социальных сетях. Их первая встреча переросла в прогулку в тот же день, а вскоре после знакомства Милославская стала делиться романтичными снимками с новым бойфрендом. Спортсмен младше своей избранницы на восемь лет.

Предложение руки и сердца Ушаков сделал во время совместной поездки в Турцию в 2025 году, выбрав для этого момента концерт ее любимого исполнителя. Известно, что до встречи с Егором Стася долгое время состояла в отношениях с актером Александром Петровым, однако тот союз так и не привел к свадьбе.

