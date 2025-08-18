«Благодарна за все»: певица Нюша призналась в любви со сцены

Певица Нюша призналась в любви родителям

Певица Нюша удивила зрителей на выступлении в свой день рождения. Она произнесла трогательную речь перед своими родителями, которым призналась в любви. Эксклюзивные кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Мамочка, папочка, я сегодня очень хочу сказать вам, я часто это повторяла, надеюсь, что часто, мне так кажется. Я вас очень сильно люблю, и я вам очень благодарна, что вы меня приняли и дали мне возможность жить в этом мире», — сказала Нюша.

Также знаменитость добавила, что это трепетное чувство у нее лишь усиливается со временем.

«Я знаю, что в этом мире вы самые-самые лучшие и удивительные. Я так благодарна за все, что вы для меня сделали. И я с каждым годом понимаю и ощущаю, как сильно я на вас похожа», — подчеркнула она.

При этом звезда выразила свои переживания о том, что, возможно, редко говорит своим самым близким людям, как сильно любит их. Она поспешила исправиться и еще раз повторила нежные слова со сцены. После этого исполнительница также обняла маму и папу под аплодисменты зрителей и лиричную музыку.

