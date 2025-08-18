«Благодарна за все»: певица Нюша призналась в любви со сцены

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 74 0

Трепетное чувство у звезды лишь усиливается с годами.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин;5-tv

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Нюша призналась в любви родителям

Певица Нюша удивила зрителей на выступлении в свой день рождения. Она произнесла трогательную речь перед своими родителями, которым призналась в любви. Эксклюзивные кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Мамочка, папочка, я сегодня очень хочу сказать вам, я часто это повторяла, надеюсь, что часто, мне так кажется. Я вас очень сильно люблю, и я вам очень благодарна, что вы меня приняли и дали мне возможность жить в этом мире», — сказала Нюша.

Также знаменитость добавила, что это трепетное чувство у нее лишь усиливается со временем.

«Я знаю, что в этом мире вы самые-самые лучшие и удивительные. Я так благодарна за все, что вы для меня сделали. И я с каждым годом понимаю и ощущаю, как сильно я на вас похожа», — подчеркнула она.

При этом звезда выразила свои переживания о том, что, возможно, редко говорит своим самым близким людям, как сильно любит их. Она поспешила исправиться и еще раз повторила нежные слова со сцены. После этого исполнительница также обняла маму и папу под аплодисменты зрителей и лиричную музыку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Нюша показала себя без макияжа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс