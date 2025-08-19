Кто людям помогает: таксистам предложили льготы за пассажиров с инвалидностью

В России таксистам предложили льготы за пассажиров с инвалидностью

Водители такси, обслуживающие пассажиров с ограниченными возможностями, а также компании, приобретающие специализированные автомобили для их перевозки, должны получать налоговые послабления. С таким предложением представители агрегаторов такси обратились к Государственному совету. Специалисты по-разному оценивают эту инициативу. Подробности — в материале «Известий».

Льготы за перевозку инвалидов

© РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Сервис «Максим» направил письмо (копия есть у «Известий») на имя главы комиссии по направлению «Эффективная транспортная система» Госсовета РФ, руководителя Бурятии Алексея Цыденова. В документе предлагается внедрить систему стимулов для перевозчиков людей с инвалидностью. Ранее, в середине июля, президент России Владимир Путин поручил правительству и Госсовету разработать такую систему до 1 декабря текущего года.

Согласно обращению, водителям и таксомоторным паркам, перевозящим инвалидов, следует предоставить налоговые льготы. В частности, для самозанятых водителей предлагается ввести скидку по НПД (налог на профессиональный доход) за такие поездки. А для компаний — освободить от уплаты НДС при покупке специализированных транспортных средств.

Авторы предложения подчеркивают, что подобные преференции за выполнение социально значимых задач считаются наиболее эффективной формой мотивации.

В письме указано, что даже относительно небольшие налоговые послабления позволят расширить рынок таких перевозок, увеличить предложение адаптированного транспорта и, как следствие, способствовать легализации отрасли и росту налоговых поступлений.

«Это только начало»

© РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Руководитель центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус полагает, что налоговые стимулы, направленные на выполнение социально значимых задач, способны дать мощный толчок соответствующему сегменту экономики. По его словам, текущее предложение — это лишь стартовая идея, за которой должна последовать большая работа.

Швагерус пояснил, что чтобы воплотить инициативу, потребуется пересмотреть налоговое и профильное законодательство, определить четкие условия предоставления льгот и согласовать базы ФНС и ФГИС «Такси».

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что налоговые меры должны касаться не только самозанятых, но и всех перевозчиков, предоставляющих услуги по перевозке инвалидов либо инвестирующих в нужную технику. Это, по ее мнению, обеспечит реальную доступность социального такси и поможет создать устойчивую систему перевозок для граждан с ограничениями по здоровью.

Зарипова добавила, что обслуживание таких пассажиров требует особых навыков и специальных транспортных средств, включая микроавтобусы с подъемниками, аппарелями и креплениями. Это дорогостоящее оборудование, а также необходимо время и средства на обучение водителей и обслуживание техники.

Она подчеркнула, что без поддержки со стороны государства услуга может стать либо слишком дорогой, либо недоступной для перевозчиков, что в итоге негативно скажется на пассажирах.

В «Яндекс Такси» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Льготы не перекроют расходы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», согласен с тем, что специализированные автомобили стоят в разы дороже обычных, а также подчеркивает проблему большого холостого пробега.

«Если водитель обычной машины такси, высадив одного пассажира, может взять новый заказ буквально на соседней улице, то в случае с перевозкой инвалида может получиться так, что ехать придется на другой конец города. Этот перепробег не приносит доход, а значит, является дополненным расходом. Кроме того, вполне вероятно, что за смену будет всего пару заказов или их вообще может не быть в какой-то день. Значит, машина будет простаивать, что также является расходом для перевозчика», — отметил Максим Кадаков.

Кадаков считает, что идея интересная, но существующие меры поддержки вряд ли покроют реальные расходы.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уточняет, что не каждому инвалиду нужен специально оборудованный транспорт. В большинстве случаев достаточно помощи при посадке или выхода из машины, а также места для кресла-каталки или костылей.

«Одно дело перевозка человека, прикованного к инвалидному креслу, — это требует и отдельного специализированного транспорта и зачастую дополнительного сопровождающего. Поэтому такие перевозки — прерогатива служб социального такси, которые финансируются из региональных или муниципальных бюджетов. Расходы обычных компаний перевозчиков на такие перевозки налоговыми льготами не перекроются. И другое дело поездка на такси человека, которому просто нужна дополнительная помощь, чтобы сесть в машину и выйти из нее, в сопровождении до подъезда. Если таксист готов брать на себя эти и другие дополнительные обязательства и риски, то он должен получать за это компенсацию — в виде налоговой льготы или даже за счет частичного субсидирования стоимости поездки из бюджета, чтобы для самого пассажира тариф был минимальным», — заявил «Известиям» Антон Шапарин.

Проще дать компенсацию

© РИА Новости/ Максим Богодвид

По мнению члена общественного совета при МВД РФ Игоря Моржаретто, внедрение налоговых преференций может обернуться избыточной бюрократией. Он напомнил о ситуации в московском метро 1990-х годов, когда число льготных категорий достигло 64.

«Сразу возникнет масса вопросов: на какие группы инвалидности будет действовать такие преференции; каким будет расстояние поездки; сколько таких поездок должен осуществить водитель или компания такси, чтобы получить право на налоговые льготы; как подтверждать их. В данном случае более правильным решением, наверно, будет ввести для инвалидов дополнительные выплаты, которые они смогут тратить на поездки на такси в случае необходимости», — считает эксперт.