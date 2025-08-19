Влечет экран: как просмотр порно влияет на интимную жизнь мужчин

Психолог Янгибаев: фильмы для взрослых увеличивают сексуальное желание

Исходя из официальной статистики, 68% мужчин, состоящих в браке, смотрят контент для взрослых. Такой интерес нередко ведет к проблемам в отношениях. Об этом пишет издание Lenta.ru.

По словам психолога Габо Кароуселя, мужчины могут просматривать порнографические ролики для удовлетворения сексуальных фантазии, которые нельзя реализовать с партнерами. К тому же такие фильмы помогают, если мужчина хочет заняться сексом тогда, когда женщина не желает.

При этом, отметил эксперт Сергей Янгибаев, порнография позволяет достичь большего возбуждения, приводит к значительному всплеску гормонов и увеличивает желание. Помимо этого, отдельные мужчины прибегают к порно, чтобы почерпнуть новые приемы для реальной жизни.

К тому же, как пояснила специалист Хулия Таранкон Эстадес, у партнеров может быть разный уровень либидо, поэтому фильмы для взрослых — оптимальный выход из подобной ситуации.

Не следует ругать мужчину, подобно ребенку, за просмотр таких роликов, а лучше поговорить с ним об этом.

«Откровенно поговорите с ним и расспросите, что ему нравится в порнографии. Не воспринимайте это в качестве личного нападения или демонстрации отсутствия у вас сексуального мастерства и способности доставлять ему удовольствие в постели. Говорить нужно спокойно. Помните, что медом можно добиться больше, чем горечью», — порекомендовала сексолог Тангиника Куаскуд.

Специалисты уверены, что такой вид потребления контента может стать проблемным лишь, когда он нарушает функциональность человека, то есть мешает посещению работы, занимает все свободное время, снижает удовольствие от отношений.

Ко всему прочему психолог Дарья Хохлова добавила, что другой опасностью самоудовлетворения под порнографию может стать привычка к гиперстимуляции, которая снижает чувствительность и способность получать удовольствие во время интимной близости с партнером.

