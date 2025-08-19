В Магаданской области закрыли часть трассы «Колыма» из-за размыва

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 41 0

Отмечается, что решение было принято из-за размытия дорожного полотна.

В Магаданской области закрыли часть трассы «Колыма» из-за размыва

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Магаданской области перекрыто движение на участке федеральной автомобильной трассы Р-504 «Колыма» из-за повреждения дорожного полотна вследствие выпадения большого количества осадков. Об сообщило Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области. Пост соответствующего содержания был опубликован в официальном Telegram-канале организации.

«Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает о закрытии федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» на 1116+220 для всех видов транспорта, в связи с размывом дорожного полотна.

Убедительная просьба к пользователям данной дороги соблюдать установленный скоростной режим и четко следовать требованиям дорожных знаков», — указано в сообщении.

Ранее стало известно об обрушении моста на трассе «Колыма». Об этом сообщил Минтранс Магаданской области.

«В связи с частичным разрушением мостового перехода через реку Мякит на 1725-м километре и сходом селевого потока на 1548-м километре ФАД „Колыма“ введено ограничение для всех видов транспорта с 08:15 (00.15 мск) 19 августа», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Невский проспект закрыли на ремонт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс