В Магаданской области закрыли часть трассы «Колыма» из-за размыва

В Магаданской области перекрыто движение на участке федеральной автомобильной трассы Р-504 «Колыма» из-за повреждения дорожного полотна вследствие выпадения большого количества осадков. Об сообщило Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области. Пост соответствующего содержания был опубликован в официальном Telegram-канале организации.

«Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает о закрытии федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» на 1116+220 для всех видов транспорта, в связи с размывом дорожного полотна.

Убедительная просьба к пользователям данной дороги соблюдать установленный скоростной режим и четко следовать требованиям дорожных знаков», — указано в сообщении.

Ранее стало известно об обрушении моста на трассе «Колыма». Об этом сообщил Минтранс Магаданской области.

«В связи с частичным разрушением мостового перехода через реку Мякит на 1725-м километре и сходом селевого потока на 1548-м километре ФАД „Колыма“ введено ограничение для всех видов транспорта с 08:15 (00.15 мск) 19 августа», — сообщает пресс-служба ведомства.

