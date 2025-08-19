В Удмуртии задержан мужчина, готовивший поджог поезда

Дарья Орлова
Фигурант дела является уроженцем одной из стран Центральной Азии.

В Удмуртии задержан уроженец Центральной Азии, который планировал поджог железнодорожного состава и оправдывал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате проведенных мероприятий в городе Глазове задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку поджога железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», — сказано в документе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет». Фигурант дела отправлен под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб взорвать автомобиль на Крымском мосту. Машина, снаряженная взрывчаткой, прибыла в РФ транзитом через ряд стран. Она должна была отправиться в Краснодарский край на автовозе.

