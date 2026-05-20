Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса ВСУ

Мария Гоманюк
Военные также атаковали склады боеприпасов и места хранения вражеских беспилотников дальнего действия.

По каким объектам на Украине ударила Россия 20 мая 2026 года

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

В сводке ведомства отметили, что удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии российских группировок.

Помимо объектов топливно-энергетической инфраструктуры, российские военные атаковали склады боеприпасов, места хранения вражеских беспилотников дальнего действия, цеха их сборки, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

По информации Минобороны, удары нанесли по целям в 143 районах.

До этого российская армия уже проводила массированную атаку по военным объектам на территории Украины. Тогда, по данным ведомства, были поражены военные аэродромы, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые украинскими формированиями.

Ранее, как писал 5-tv.ru, российская армия освободила населенный пункт Волоховка в Харьковской области.

