Армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса ВСУ

Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

В сводке ведомства отметили, что удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии российских группировок.

Помимо объектов топливно-энергетической инфраструктуры, российские военные атаковали склады боеприпасов, места хранения вражеских беспилотников дальнего действия, цеха их сборки, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

По информации Минобороны, удары нанесли по целям в 143 районах.

До этого российская армия уже проводила массированную атаку по военным объектам на территории Украины. Тогда, по данным ведомства, были поражены военные аэродромы, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые украинскими формированиями.

